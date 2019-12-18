Бывший нардеп от БПП обманом получил от государства сотни тысяч гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье.
«18 декабря ... сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице „Киев“ в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья», — отмечает пресс-служба САП.
По данным источника УП, речь идет о экс-нардепе, члене фракции «БПП» Руслане Сольваре.
Детективы выяснили, что он получил в наследство квартиру в столице, но скрыл этот факт и незаконно получил из госбюджета 361,5 тысячи гривен компенсаций.
Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК.
Отметим, что 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысячи гривен компенсации из государственного бюджета.
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