СБУ второй день обыскивает столичную мэрию

В течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности из-за злоупотребления в пользу третьих лиц.
Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО» со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.
«Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц», — отметила она.
По состоянию на 18 декабря обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.
В отношении должностных лиц департаментов готовят уведомления о подозрении о совершении преступления.
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