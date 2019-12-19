АМКУ оштрафовал участников сговоров на торгах «Укрзализныци» на 60 млн

Антимонопольный комитет раскрыл сговоры на пяти торгах, проводимых Укрзализницей, и наложил штрафы на их участников на 60,8 миллионов гривен.
Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам, в 4 торгах на закупку окон, ящиков и других запчастей к пассажирским вагонам участвовали две компании — НПП «Рост» и ОАО «Юникон».
«Собранные Комитетом доказательства доказывают, что эти организации действовали согласованно, что привело к искажению результатов торгов, а затем и к нарушению Закона Украины „О защите экономической конкуренции“. На нарушителей наложен штраф в 55 млн грн (по 27,5 млн грн на каждую из компаний)», — подчеркнул Терентьев.
«Так же совместно действовали и компании Торговый дом „БМЗ“ и НПП „ПРОМТЕХЦЕНТР“, которые принимали участие в закупке запасных частей к тепловозам серии „ЧМЗ“. За нарушение конкурентного законодательства на них наложен штраф в 5,8 млн грн. (5,2 млн грн на Торговый дом „БМЗ“ и 590 тыс грн на НПП „ПРОМТЕХЦЕНТР“)», — добавил он.
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