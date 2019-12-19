СБУ запретила въезд в страну российской группе «Воровайки»

Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы «Воровайки» въезд на территорию Украины, сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале.
«На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
Как сообщалось, в начале декабря российская группа «Воровайки» анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.
В репертуаре коллектива есть песня «Хохлы», в которой есть слова: «Курица — не птица, хохлы — не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу — если будет надо, заберем Одессу».
Депутаты Верховной Рады ранее писали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе «Воровайки» въезд в Украину. Обращение подписали депутаты из «Евросолидарности», «Слуги народа», «Батькивщины», «Голоса», группы «За будущее».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016