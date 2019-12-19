СБУ запретила въезд в страну российской группе «Воровайки»

Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы «Воровайки» въезд на территорию Украины, сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram-канале.

«На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Как сообщалось, в начале декабря российская группа «Воровайки» анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.

В репертуаре коллектива есть песня «Хохлы», в которой есть слова: «Курица — не птица, хохлы — не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу — если будет надо, заберем Одессу».

Депутаты Верховной Рады ранее писали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе «Воровайки» въезд в Украину. Обращение подписали депутаты из «Евросолидарности», «Слуги народа», «Батькивщины», «Голоса», группы «За будущее».