На строительстве моста в Станице Луганской разворовали 10 миллионов

Генпрокуратура Украины сообщила о фактах злоупотребления и хищения во время капитального ремонта моста в Станице Луганской.

Правоохранители провели ряд обысков, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что во время обысков были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

«Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что коммерческая структура значительно завысила стоимость проведенных работ по капитальному ремонту моста.

«Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители открыли дело по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364) и о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191).

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, президент Зеленский 20 ноября открыл восстановленный мост в Станице Луганской. Он сообщил, что танк проехать по мосту не сможет — мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая.

Ранее в президентском указе было сказано, что мост должен быть открыт до 27 ноября, но ремонт удалось завершить раньше срока.