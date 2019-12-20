Суд в три раза снизил залог Грымчаку

ВАКС в три раза уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Судебная власть Украины.
«19 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений. Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041. То есть с 5 млн 999 тыс. 283 гривен до 1 млн 999 тыс. 761 гривны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.
Сообщается также, что 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест «помощнику» экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.
Как сообщалось, Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.
16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.
Апелляционный суд Черниговской области оставил Грымчака под стражей.
14 ноября суд продлил на два месяца арест Грымчака.
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