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Стали известны подробности транзитного договора с Россией

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Стали известны подробности транзитного договора с Россией

Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.

«Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые пять лет, — еще на следующие десять лет», — сказал Оржель на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

При этом минимально гарантированный транзит газа из РФ через Украину составит 65 млрд куб. м. в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Он также сообщил, что «Нафтогаз» и «Газпром» отзовут новые встречные иски из арбитража.

«Пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о $3 млрд четко определено. А решения о других (арбитражах — Ред.) — будут в рамках пакета отозваны», — сказал Оржель.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер также сообщил, что моглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража.

«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — сказал Миллер журналистам.

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Он добавил, что «соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража».

транзит газа
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