Рябошапка рассказал, кто «крышует» игорный бизнес

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительне органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» это направление.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать „игорному бизнесу“, его возглавляют.

Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», — подчеркнул он.

Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним, что 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.