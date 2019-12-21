Рябошапка рассказал, кто «крышует» игорный бизнес

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительне органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» это направление.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать „игорному бизнесу“, его возглавляют.
Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», — подчеркнул он.
Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.
Напомним, что 19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.
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