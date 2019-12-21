Премьер назвал причину пожара в одесском колледже

Причиной пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, унесшего жизни 16 человек, было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже.
К таким выводам пришла правительственная комиссия, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале в субботу.
Он отметил, что пламя распространилось с третьего этажа. «Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами являются халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности», — написал премьер.
Гончарук подчеркнул, что непосредственные причины и виновных в трагедии определит суд.
Он проинформировал, что уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.
20 декабря назначен новый руководитель ГУ ГСЧС в Одесской области — Вадим Шуляк.
Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек из около 400, находившихся в здании на момент возгорания.
В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
12 декабря в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7:00 число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа возросло до 16 человек, пострадали 30 человек. 12 декабря поисковая операция была завершена.
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