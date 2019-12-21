У Микитася во время обысков нашли 6 элитных авто

По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей, на них наложен арест.
Об этом сообщила пресс служба ГБР в субботу.
«По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест», — сообщается там.
В ГБР напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата 8-го созыва. Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен.
По предварительным данным следствия, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.
11 декабря следователи Государственного бюро расследований в Киеве провели санкционированные обыски по месту жительства народного депутата 8-го созыва.
По данным СМИ, речь идет о Максиме Микитасе.
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