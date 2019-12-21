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Невыплата НДС промышленникам может быть диверсией против власти, - Каленков

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Невыплата НДС промышленникам может быть диверсией против власти, - Каленков

Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков считает, что невозмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий может быть диверсией против власти.

«Государство обязано в срок вернуть переплаченный НДС. То, что мы не получим более 1,5 миллиардов гривен в эти дни, — это создает именно проблему, эту точечную, единичную именно в эти дни. До конца года у нас не будет другого резерва для того, чтобы покрыть заработные платы работников, рассчитаться с подрядчиками... я не знаю — это сделано по глупости, по недосмотру или это диверсия против власти», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Каленков подчеркнул, что невыплата НДС промышленникам запустит спираль еще больших невыплат — зарплат, отчислений в местные налоги и т. д.

«Вы понимаете настроение людей в этих промышленных регионах, когда они из-за того, что государство не выполняет свои обязательства, не возвращает в срок деньги самих же предприятий, под вопросом задержка идет заработной платы, оплата всех социальных пособий и т. д. И нужно понимать, что это идет как спираль: не получат деньги поставщики, они не смогут выплатить зарплаты своим работникам, не получат деньги предприятия — не будут начислены налоги на заработную плату, не получат деньги местные бюджеты, Пенсионный фонд, госбюджет, и это все пойдет ухудшение ситуации как по спирали. Зачем запускать эту спираль неплатежей в это время — я не понимаю. Это не та статья затрат, на которой нужно экономить», — добавил президент «Укрметаллургпрома».

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Недавно СМИ стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

НДС, Александр Каленков
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