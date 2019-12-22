В РФ уверяют, что Украина отказалась от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения

Украина на саммите «нормандского формата» категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на российском Первом канале.
«В Париже была фраза о том, что „нормандские лидеры“ обращаются к контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения, — отметил Лавров. — Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад».
Однако, продолжил российский министр, Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель. «Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах — станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет, — продолжил Лавров. — Поэтому он может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках».
«На это Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом „развестись“ в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ, — указал глава МИД РФ. — Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки».
Лавров предположил, что Зеленский «либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома».
При этом, заявил российский министр, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «не смогли „возвысить голос“ и подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения».
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