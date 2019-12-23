В Пхеньяне готовят США неприятный «рождественский подарок»

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала. По его словам, он будет включать в себя отказ переговоров с Вашингтоном и укрепление статуса Пхеньяна как государства, которое обладает ядерным оружием.

Как сообщает CNN, КНДР больше не будет добиваться отмены санкций как средства достижения экономического развития, а вместо этого укрепит свою приверженность чучхе — государственной идеологии, разработанной Ким Ир Сеном. Она подразумевает, что все вопросы внутренней жизни должны решаться с позиции опоры на собственные силы.

Такой подход северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть связан со сложившимся впечатлением уязвимости американского президента Дональда Трампа из-за начавшейся процедуры импичмента. КНДР обеспокоена, что если Трамп проиграет на президентских выборах 2020 года, его преемник может не поддержать заключенное между Вашингтоном и Пхеньяном соглашение, считают аналитики. Если же Трамп победит, КНДР может быть готова возобновить переговоры, добавил собеседник CNN.

Эксперты, опрошенные каналом, предполагают, что под «рождественским подарком» власти КНДР подразумевают запуск ракет или вывод спутников в открытый космос с использованием баллистических технологий. Однако, по словам источника телеканала, это маловероятно, так как Китай и Россия — ключевые международные торговые партнеры Пхеньяна — сочтут подобные испытания «слишком провокационными».

О том, что Северная Корея больше не считает денуклеаризацию темой переговоров с Соединенными Штатами, ранее заявил представитель КНДР в ООН Ким Сонг. Дипломат считает, что диалог, к которому стремится Вашингтон, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Трампа.