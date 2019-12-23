Трубоукладчик Allseas отвела все строившие «Северный поток-2» суда

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока-2».
Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. 21 декабря многолетний подрядчик «Газпрома» объявил, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций.
Через несколько часов после это заявления президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает в себя введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в США.
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