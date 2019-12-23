Три депутата Рады в декабре не проголосовали ни разу

В декабре 2019 года 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады, при этом 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины.

«Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще является актуальной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова («Батькивщина»). По данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте Верховной Рады не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали: Антон Яценко («За будущее»), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица («За будущее»), 9%; Александр Абдуллин («Батькивщина»), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

«Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в список наименее активных депутатов, как правило, находятся довольно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривень в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

При этом в Верховной Раде есть двое народных депутатов, которые приняли участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич из «Европейской солидарности» и Александр Бакумов из «Слуги народа». Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре произошло 532 голосования, добавили в КИУ.