Войти
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
дружба народов
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже
резонанс
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Три депутата Рады в декабре не проголосовали ни разу

167
Три депутата Рады в декабре не проголосовали ни разу

В декабре 2019 года 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады, при этом 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины.

«Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще является актуальной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова («Батькивщина»). По данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте Верховной Рады не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали: Антон Яценко («За будущее»), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица («За будущее»), 9%; Александр Абдуллин («Батькивщина»), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

«Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в список наименее активных депутатов, как правило, находятся довольно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривень в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Читайте также: В «Слуге народа» заявили о получении 33% мандатов на выборах в ОТГ

При этом в Верховной Раде есть двое народных депутатов, которые приняли участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич из «Европейской солидарности» и Александр Бакумов из «Слуги народа». Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре произошло 532 голосования, добавили в КИУ.

Верховная Рада, депутаты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 декабря 2019
Воскресенье, 22 декабря 2019
Суббота, 21 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016