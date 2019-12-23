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Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
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Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week

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Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев обложки журнала The Week.

Номер под названием «Лица 2019 года» должен появиться в продаже 27 декабря, сообщает Укринформ.

Издание представило карикатуру на 12 лидеров мировой политики и общественных деятелей, имена которых звучали в 2019 году.

Среди них — украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп, которые якобы спорят из-за ракеты. Вероятно, это является иллюстрацией ситуации, сложившейся вследствие его разговора с Зеленским, что дало старт нынешней процедуре импичмента главы Белого дома. Тогда Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, якобы с целью побудить Киев расследовать дейстельность Байденов в Украине.

Также на обложке изображены спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая и объявила начало процедуры импичмента Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден, из-за которого начался скандал с импичментом Трампа, и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

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Кроме вышеупомянутых лиц, на обложку The Week также попали: генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. На обложке он сжигает отчет Мюллера; сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; лидер КНР Си Цзиньпин; 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг; игрок баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной; президент РФ Владимир Путин, изображенный в роли Санта-Клауса.

Все действующие лица якобы находятся на зимней московской Красной площади.

СМИ, Владимир Зеленский, The Week
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