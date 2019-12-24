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«Метинвест» недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре

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«Метинвест» недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре

Предприятия горно-металлургической компании «Метинвест» недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре, заявил директор департамента по налогам и ответственности группы Ярослав Гусейнов.

«Предприятия группы „Метинвест“ недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре. На это возмещение мы, конечно, имеем полное законное право. Это в первую очередь повлияло на наши обязательства и может повлиять на наши обязательства перед нашими работниками в городах присутствия. Это Кривой Рог, Мариуполь, Запорожье, Днепр. И также на выполнение наших обязательств перед поставщиками. То есть, это существенная недостаточность наших оборотных средств», — сказал он.

В частности, около 1 млрд грн не получил «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». В связи с этим сотрудники предприятия опасаются задержек в выплате заработной платы. «Государство не вернуло НДС в размере около 1 млрд грн комбинату. И теперь есть опасения у нас у всех, что мы из-за этого можем не получить свою заработную плату», — сказал мастер участка ММК им. Ильича" Игорь Шкраб.

Президент объединения предприятия «Укрметаллургпром» Александр Каленков в свою очередь добавил, что «фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей».

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«Это деньги предприятий, которые государство взяло на время, и которые обязано вернуть. Фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей. И нужно понимать, что те заработные платы, которые не получат работники, с них не будут начислены налоги в тот же государственный бюджет, не дополучат бюджетники. Это вот развивает спираль неплатежей по всей экономике страны».

Напомним, ранее «Укрметаллургпром» заявил, что Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года.

«Только предприятиям ГМК, обеспечивающим 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре „придержали“ более 80% заявленного ими к возмещению НДС, что составляет более двух миллиардов гривен. По информации наших источников в ГНС, это связано, в первую очередь, с нехваткой денежных средств в бюджете страны — и, в очередной раз, эту проблему решают за счет большого прозрачного бизнеса, а не путем эффективной борьбы с теневой экономикой», — сказано в заявлении ОП.

Метинвест, НДС
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