Зеленский раскритиковал Кабмин за высокие тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает», — заявил он во вторник на заседании Совета развития общин и территорий.

Зеленский напомнил, что ранее правительству было поручено разработать «механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы». «Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты», — подчеркнул президент.