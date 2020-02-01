Зеленский требует у руководителей двух областей снизить цены на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от местных властей Черновицкой и Николаевской областей объяснений, почему не уменьшилась сумма начислений в платежках за теплоснабжение.

«Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один — получить объяснение от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижение начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего», — говорится в Telegram-канале Зеленского.

Президент также заявил, что «задача номер два — выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны».