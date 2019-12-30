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В Минсоцполитики уже уверяют, что не против секонд-хенда

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В Минсоцполитики уже уверяют, что не против секонд-хенда

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе со схемами на гуманитарной помощи не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть «секонд-хенда», заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть „секонд-хендом “. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, — мы не имеем ничего против!», — приводит высказывание Коваля пресс-служба Минсоцполитики.

По словам заместителя министра, часть грузов, которые завозятся в Украину под статусом «гуманитарной помощи» не раздаются людям бесплатно, как того требует законодательство, а продаются в магазинах и даже бутиках. «Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов! », - подчеркнул Олег Коваль.

Минсоцполитики — единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус «гуманитарного».

«Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом» гуманитарки«. Удивился в негативном смысле — после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших «радаров». При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. Вот против этого и направлена наша инициатива «, - резюмировал Коваль.

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Ранее Коваль сообщил, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

«Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявлял тогда чиновник.

Минсоцполитики, секонд-хенд
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