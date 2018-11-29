Украина занимает третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда

Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда, а Украина в прошлом году по объемам его импорта заняла третье место в мире. Об этом заявила президент-председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит, передает «Укринформ».

«Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда. Этот объем равнозначен потере ежегодно 45 тыс. рабочих мест в государстве», — утверждает Изовит.

«Украина в прошлом году заняла третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда, впереди только Пакистан и Малайзия, а после нас в десятке — Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия, Тунис», — сообщила она.

По ее словам, импортеры секонд-хенда пользуются законодательной возможностью бесконтрольной торговли — безопасность секонд-хенда никто не контролирует, а под его видом часто завозятся новые готовые вещи.

Все это создает неконкурентные преимущества для его импортеров по сравнению с отечественными производителями, сетует Изовит.