Украина занимает третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда

Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда, а Украина в прошлом году по объемам его импорта заняла третье место в мире. Об этом заявила президент-председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит, передает «Укринформ».
«Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда. Этот объем равнозначен потере ежегодно 45 тыс. рабочих мест в государстве», — утверждает Изовит.
«Украина в прошлом году заняла третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда, впереди только Пакистан и Малайзия, а после нас в десятке — Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия, Тунис», — сообщила она.
По ее словам, импортеры секонд-хенда пользуются законодательной возможностью бесконтрольной торговли — безопасность секонд-хенда никто не контролирует, а под его видом часто завозятся новые готовые вещи.
Все это создает неконкурентные преимущества для его импортеров по сравнению с отечественными производителями, сетует Изовит.
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