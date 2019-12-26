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Украина получит вторую партию американских Javelin

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Украина получит вторую партию американских Javelin

В Министерстве обороны Украины заключили контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов «Javelin» производства США, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов „Javelin“ производства США», — заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга по Государственному оборонному заказу и оборонным закупкам для нужд украинской армии в четверг.

Замминистра сообщил, что в 2019 году Министерство обороны реализовало три контракта. «Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения — государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики», — рассказал он.

Петренко сообщил, что оборонное ведомство также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.

В свою очередь, в посольстве Украины в США отмечают, что это «первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США».

«Для Украины это огромный шаг вперед, которому предшествовал уход от старой системы, запрещавшей Минобороны Украины напрямую покупать вооружение и технику у иностранных государств. Теперь эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства. Мы благодарны американским партнерам, которые помогли таким изменениям в реформировании национального сектора безопасности и предоставили возможность в очередной раз укрепить оборонительные позиции Украины. Украина становится надежным партнером в приобретении высокотехнологичных американских товаров оборонного назначения», — сообщается на странице посольстве в соцсети Facebook.

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В посольстве также отметили, что Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК «Javelin» с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно Министерством обороны Украины по программе Пентагона «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales, FMS).

США, Javelin
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Четверг, 26 декабря 2019
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