ВСУ получили от США ракеты комплекса Javelin одной из последних модификаций

Соединенные Штаты поставили в Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Украины.

«Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что 16 июня в Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США «Международные военные продажи» поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн.

Поставка остальных товаров военного назначения, уточнили в Минобороны, предусмотрена в 2021 — 2022 годах в соответствии с договоренностями.