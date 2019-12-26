США рассчитывают, что «Мотор Сич» продадут не Китаю

Соединенные Штаты надеются, что украинская компания «Мотор Сич» не будет продана Китаю.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.

«Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования, — ред.), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию», — сказал Тейлор.

Дипломат также подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и «есть неплохой шанс пересмотреть».

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Отметим, что 13 декабря президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании «Мотор Сич». В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов.

Издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать приобретению китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», ведь это повысит оборонительные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской «Мотор Сичи» китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.