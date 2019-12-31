Зеленский и Путин поговорили по телефону

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал офиса президента Украины.
«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», — говорится в сообщении.
Во время разговора главы государств также «договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине».
Стороны также выразили надежду, что «полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения на Донбассе начнется в ближайшее время».
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