Гончарук рассказал, что украинцам ждать от правительства в новом году

Правительство создало «генеральный план» для страны и с весны 2020 начинает «Большую стройку».

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук напсал в статье на ЭП.

Так, с 1 января заработает е-Малятко — сервис государственных услуг для новорожденных. В конце января полноценно запустят портал государственных услуг «Дія», который позволит хранить официальные документы «в смартфоне».

С 1 апреля 2020 г. заработает второй этап медицинской реформы, которая охватит не только «первичку», но также специализированную помощь, реабилитацию, паллиативную помощь и программу «Доступные лекарства» (на которую, вместе с инсулином, заложили 3,3 млрд грн). Деньги, наконец, «пойдут за пациентом».

Уже в следующем году правительство обещает сдать в эксплуатацию 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, а также 25 центров экстренной помощи. А за пять лет — капитально отремонтировать 24 тыс. км национальных дорог, модернизировать 15 аэропортов и 5 портов.

В феврале Гончарук анонсирует старт программы кредитования для малого и микробизнеса для обеспечения бизнеса доступными ресурсами «Возвращайся и оставайся» — кредиты под 5%, 7% и 9% годовых на открытие собственного дела.

По словам премьера, рейдерство «уже отступает, но в следующем году мы окончательно преодолеем его как явление».

«Заблокируем „черных регистраторов“, устраним слабые места в реестрах и законодательстве и переведем все основные данные и операции в электронную форму, усилив защиту данных и транзакций». В новом году продолжит набирать обороты цифровизация и вытеснения бюрократии коррупции«, — пообещал он.

Также Гончарук заявил о планах правительства выйти в течение ближайших лет «на реальный прожиточный минимум в 4200 грн».