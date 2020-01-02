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Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов

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Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов

Европейский производитель самолетов Airbus в 2019 году обошел Boeing по количество поставленных лайнеров, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в 2019 году Airbus, согласно собственному непроверенному аудиторами прогнозу, поставил 863 воздушных судна. Boeing на фоне проблем с моделью 737 MAX за январь—ноябрь 2019 года поставил 345 самолетов, что составляет меньше половины от показателя прошлого года за аналогичный период, когда лайнеры модели MAX поставлялись в полном объеме. За весь 2018 год Boeing поставил 806 воздушных средств.

При этом, уточняет Reuters, в октябре из-за собственных проблем на производстве Airbus изначально был вынужден сократить план поставок на 2-3%, но в итоге компания направила дополнительные ресурсы, чтобы добиться поставки 863 самолетов вместо планируемых 860.

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В середине декабря Boeing объявила, что приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Это произошло после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели: в октябре 2018 года Boeing 737 Max разбился в Индонезии (189 погибших), другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек). На фоне претензий к новой модели Boeing глава компании Деннис Мюленбург ушел в отставку.

Boeing, Airbus
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