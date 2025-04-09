Американський постачальник деталей для літаків попереджає про перебої в роботі через нові тарифи Трампа

Американська компанія Howmet Aerospace, важливий постачальник деталей для літаків Airbus і Boeing, попередила про можливі перебої в роботі через нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AirlineHaber.
Ці мита, розміром від 10% до 50%, спрямовані на скорочення торговельного дефіциту країни, але можуть вдарити по авіаційній галузі. Howmet, що базується в Піттсбурзі, оголосила про форс-мажор – юридичний крок, який дозволяє тимчасово не виконувати контракти, якщо тарифи безпосередньо вплинуть на її зобов'язання.
Howmet – великий гравець в авіаційній індустрії вартістю $150 млрд. Вона постачає високоточні металеві деталі, такі як лопатки для двигунів із жароміцних сплавів та компоненти шасі, для таких моделей двигунів, як CFM56, LEAP, GE90 та інших. Поки що не йдеться про повну зупинку поставок: форс-мажор – це обережність, яка дає компанії право відмовитись від виконання частини домовленостей, якщо тарифи збільшать витрати. Howmet запропонувала клієнтам обговорити, як розділити додаткові витрати, спричинені митом.
Це перший випадок, коли великий постачальник авіаційної галузі вдається до такого кроку через тарифи. Якщо інші компанії наслідують приклад, це може створити серйозні проблеми для Airbus і Boeing.
Згідно з джерелами в галузі, це перший конкретний крок постачальника після оголошення тарифів. Це показує тенденцію компаній перекладати потенційне зростання витрат у ланцюжку постачання на клієнтів.
Проте експерти сумніваються, що Howmet зможе юридично обґрунтувати форс-мажор. Тарифи Трампа обговорювалися ще у 2023 році, і їх не можна назвати раптовими, а несподіванка – важлива умова для такого статусу. Проте, навіть загроза зриву постачання додає тиску на Airbus і Boeing, які вже відстають від планів через збої в ланцюжках постачання.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023