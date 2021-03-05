ЕС и США заморозят все пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing

Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца», — отмечается в заявлении.

Стороны решили работать над разрешением этих споров.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя начался в 2004 году. Стороны обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации и предоставлении компаниям государственных дотаций. США и ЕС ввели взаимные пошлины на ввозимые самолеты в размере 15%.