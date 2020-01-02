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Минздрав Украины оплатил трансплантации на 2020 год

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Минздрав Украины оплатил трансплантации на 2020 год

Министерство здравоохранения Украины оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, оплата перечислена 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года.

Минздрав осуществил оплату за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 года.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

В перечень участников пилота внесли все медучреждения, у которых есть лицензия на предоставление таких медуслуг.

Помимо этого, правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов: аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) 323,798 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки 721,23 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» 535,28 тыс. грн, пересадка печени/части печени — реципиент 855,039 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33,561 тыс. грн, донорская резекция печени 116,13 тыс. грн, донорский этап — изъятие органов у донора-трупа 74,086 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18,63 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическаятрансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,308 млн грн.

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Кроме того, Кабмин разрешил использовать средства на оплату трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток из-за рубежа, а также осуществлять предоплату услуг по трансплантации и использовать остаток средств 2019 года в 2020 году.

Минздрав, транспантология
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