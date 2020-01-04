США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

Американские военные нанесли новые авиаудары по автоколонне на север от Багдада, в результате чего погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что целью нового авиаудара был командующий иракской военизированной группировки «Хашд аш-Шааби».

«В результате нового воздушного налета США, целью которого был командующий иракской военизированной группировки „Хашд аш-Шааби“, рано утром в субботу погибли по меньшей мере шесть человек», — говорится в сообщении.

Атаку совершили на дороге к северу от Багдада. Кроме того, ранения получили трое людей.

В проиранской группировке «Хашд аш-Шааби», также известном как Народные мобилизационные силы, опровергли информацию о том, что их командир находился в атакованной колонне.

Напомним, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.