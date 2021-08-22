Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности, говорится в заявлении израильской армии.

«Налеты были предприняты из-за беспорядков в районе пограничного барьера, а также из-за стрельбы по полицейскому-пограничнику», — отмечается в нем.

Удары истребителями ВВС Израиля были нанесены по четырем различным объектам ХАМАС в Газе, на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

«ХАМАС продолжает превращать Газу в террористическое государство, эксплуатируя гражданское население. Армия обороны Израиля будет продолжать силовым образом реагировать на любые попытки террора, предпринимаемые ХАМАС, и мы считаем, что именно ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа», — цитирует заявление армии издание The Jerusalem Post.