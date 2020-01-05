Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Albanа впустили в Украину после вмешательства Зеленского

Шведского певца и музыканта Dr. Albanа, который выступал в оккупированном Крыму, впустили в Украину после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом», — написал Dr. Alban в своем аккаунте в Instagram.