Львов снизил тарифы на отопление на 26% с декабря

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини.

Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%.

«Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019», — сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Население Львова составляет 735 тыс. человек.