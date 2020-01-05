МИД Австрии подвергся масштабной хакерской атаке

На компьютерные сети Министерства иностранных дел Австрии в субботу, 4 января 2020 года, была совершена масштабная хакерская атака. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, за хакерской атакой, которой подверглись компьютерные сети австрийского внешнеполитического ведомства, может стоять иностранное государство.

«Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта», — заявили в МИД.

В австрийском МИД отказались разглашать подробности хакерской атаки, а также ее последствия. Отмечается, что атака была быстро обнаружена и отражена. После отражения атаки в правительстве был создан специальный координационный комитет.

Отмечается, что в день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией «зеленых» и Австрийской народной партией.