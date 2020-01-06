Цена нефти приблизилась к 70 долларам за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 6 января, утром выросли в цене до 69,95 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание указывает, что по состоянию на 8:26 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,97%.
Отмечается, что цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,15 доллара за баррель, прибавив 1,74%.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подчеркивал, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами Америки иранского генерала Касема Сулеймани. Он отмечал, что азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016