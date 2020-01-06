Глава аппарата Пентагона уходит с поста

Председатель аппарата министерства обороны США Эрик Чунинг в конце месяца уходит в отставку. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фара, его заменит Джен Стюарт, главный сотрудник аппарата республиканцев в комитете Палаты представителей по вооруженным силам и бывший советник председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Чунинг, бывший офицер разведки армии и ветеран боевых действий, руководил повседневными операциями в канцелярии министра обороны США.

Напомним, главой аппарата Пентагона Эрика Чунинга назначили в январе 2019 года.