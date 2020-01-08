Аэропорт Одессы эвакуировали из-за минирования

Международный аэропорт «Одесса» эвакуировали из-за мужчины в балаклаве, который ворвался на территорию аэропорта и заявил о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Думская».

По данным местной полиции, весь персонал аэропорта «Одесса» и его пассажиры были эвакуированы после того, как неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, сломал шлагбаум и ворвался на территорию аэропорта. Позже неизвестный злоумышленник заявил, что аэропорт заминирован.

«Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине „Совесть“ и начал кричать, что аэропорт заминирован», — рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушитель был задержан. Правоохранители и взрывотехники проверяют территорию и здания аэропорта «Одесса» на наличие взрывоопасных предметов.