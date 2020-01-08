НБУ оштрафовал банк «Земельный Капитал» на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк «Земельный Капитал» (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению на сайте НБУ, банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, в том числе, системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, а также ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов и анализ их финансовых операций, непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.
НБУ применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов), выписав ему предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов, в том числе клиента, связанного с национальным публичным деятелем, а также несвоевременное представление специальному уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
Кроме того, НБУ применил меру воздействия к Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
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