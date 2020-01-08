В 2019 украинцы стали больше покупать б/у автомобили

В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза или на 291,3 тыс. единиц до 408,1 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром», передают Українські Новини.
«Всего по итогам года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества охватили машины происхождением из стран Европейского Союза», — говорится в нем.
Ассоциация отмечает, что такой всплеск регистраций импортных подержанных автомобилей спровоцировала либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.
Кроме того, в 2019 году регистрация б/у автомобилей почти в 5 раз превысила продажи новых автомобилей.
Маркой — лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, стала Volkswagen и в 2019 украинцы поставили на учет 74,856 тыс. автомобилей, что в 16 раз больше, чем поставлено новых автомобилей этой же марки.
На втором месте Opel с показателем 34,893 старых авто, что в 93 раза больше, чем новых автомобилей.
Renault заняла третье место — 31,994 тыс. авто с пробегом, что вдвое больше продаж новых.
Четвертой стала Skoda — 31,920 тыс. автомобилей, что более чем в 5 раз больше новых.
И на пятом месте расположился Ford с результатом 28,202 тыс. машин, что в 16 раз больше, чем было куплено новых авто марки в 2019 году.
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