Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине

НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.
«Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе, — заявил Столтенберг. — Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря — это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона — Грузия и Украина — являются ценными партнерами НАТО».
В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии в Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами.
Напомним, ранее в этом году Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье «НАТО нацеливается на Черное море».
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