Украинцы в 2019 г. продали и купили по $1 млрд валюты онлайн

Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в 2019 году были почти равными — по $1 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок — около 7% операций наличного рынка просто перешли на платформы онлайн-банкинга.
«Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года», — отметил регулятор.
Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях», который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами, в то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников), по-прежнему, останется под запретом.
Вместе с тем, с 5 ноября 2019 года центробанк отменил дневной лимит на покупку на покупку валюты и банковских металлов, который составлял 150 тыс. грн.
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