За год таможенные поступления в госбюджет увеличились на $1 млрд

За 2019 год Государственная таможенная служба Украины собрала в государственный бюджет $14,6 млрд, что на $1 млрд больше показателя за 2018 год. Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, больше удалось собрать только в 2008 году — $18,1 млрд.

Нефьодов отметил, что при этом эффективность таможни выросла. «Налоговая нагрузка на $ импорта выросла с 24 до 27 центов, на кг импорта — с 20 до 21 цента», — уточнил Нефьодов.

Напомним, 8 декабря официально заработала новая Государственная таможенная служба Украины.