В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

«Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что схема была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни.

«Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал в себе полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами», — сообщают в ГБР.

Во время обыска его автомобиля на стационарном посту дороги Киев — Чоп в Ривненской области было изъято $704,3 тыс.

«ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста», — резюмируют правоохранители.