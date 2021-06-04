В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.
«Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что схема была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни.
«Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал в себе полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами», — сообщают в ГБР.
Во время обыска его автомобиля на стационарном посту дороги Киев — Чоп в Ривненской области было изъято $704,3 тыс.
«ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста», — резюмируют правоохранители.
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