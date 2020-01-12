Семь государств-членов ООН лишились права голоса

Семь государств-членов ООН — Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Анадолу».
В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.
В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.
В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об ухудшении финансового положения организации, что связано с невыплатой взносов за 2019 год более 50 государствами-членами. Он также подчеркнул, что ООН была вынуждена сократить определенные виды своей деятельности.
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