Max Express усовершенствует свою деятельность в сфере AML

ООО «Макс Експресс» внедрил систему TransGuard — систему идентификации клиентов по стандарту BLS — Black List Screening.

Цель системы TransGuard — проверка клиентов ООО «Макс Експресс» на соответствие «черным спискам». Программное обеспечение использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.

«ООО „Макс Експресс“, — говорит директор компании Мери Джангвеладзе — в своей деятельности строго придерживается законодательства. Внедрение системы TransGuard — соответствует лучшим мировым практикам в сфере AML и будет способствовать улучшению имиджа компании как провайдера платежных сервисов. А также придаст клиентам уверенность что обслуживание происходит согласно международных стандартов».

Система TransGuard предоставляется одним из лидеров на рынке Грузии — компанией GBTC, дочерней компанией GFTC (Georgian Financial Technology Company), которая была основана в 2013 году. GFTC была основана в 2008 году и имеет официальный статус SWIFT Service-Bureau. В 2014 году компания успешно завершила процедуры сертификации SWIFT и получила международный сертификат качества SWIFT, в котором подчеркивается качество и стабильность продукции, предоставляемой GFTC. GBTC была создана чтобы соответствовать требованиям рынка и выйти на новый сегмент — AML.