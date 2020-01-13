Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, первый космический турист, который должен будет отправиться на корабле SpaceX к Луне, объявил о поиске спутницы для совместного полета.

В своем Twitter мужчина разместил ссылку на японский стриминговый сервис Abema TV, который будет транслировать документальное шоу, посвященное процессу поиска. Там же можно подать заявку на участие. Отмечается, что претендентки — одинокие женщины в возрасте 20 лет и старше, должны интересоваться полетами в космос и иметь возможность участвовать в подготовке к ним. Также в требованиях указано, что кандидатки должны быть «всегда позитивны» и желать мира во всем мире.

Заявки на участие принимаются до 17 января, через полторы недели после этого Маэдзава начнет рассматривать кандидатуры. В феврале и марте миллиардер проведет встречи с потенциальными спутницами, а с окончательным выбором он определится к концу марта.

Маэдзаве 44 года. По словам бизнесмена, «одиночество и пустота постепенно одолевают» его, и он поставил перед собой цель — «постоянно любить одну женщину». Он отметил, что хочет вместе с будущей партнершей «прокричать о любви и мире во всем мире из космоса».

Маэдзава в 1998 году основал крупнейший в Японии онлайн-магазин модной одежды Zozotown. В сентябре 2019 года стало известно, что он решил продать большую часть своей доли в магазине Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд. Forbes оценил состояние Маэдзавы в $2 млрд.

О том, что предприниматель станет первым космическим туристом SpaceX в полете вокруг Луны, глава компании Илон Маск объявил в сентябре 2018 года. Старт намечен на 2023 год. Компания отметила, что полет продлится около недели, его стоимость не уточнялась.