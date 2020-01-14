Рада соберется на внеочередное заседание по децентрализации

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал на 24 января внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Арахамии в кулуарах парламента.

На вопрос журналистов, состоится ли внеочередное заседание 24 января, депутат ответил: «Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование до следующей сессии...».

Арахамия также пояснил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», то потребности во внеочередном заседании не будет.

Политик добавил, что на внеочередном заседании Рады не планируют рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве.

Напомним, что еще 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию относительно децентрализации власти.

В июле 2019 года Корниенко как глава избирательного штаба партии «Слуга народа» заявлял, что команда президента планирует провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.

13 декабря Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти — и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие «район»; ввести «округ» и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.