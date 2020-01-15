Задержали еще одного члена группы, причастной к убийству Окуевой

Полиция задержала еще одного члена преступной группы, которая подозревается в совершении резонансных убийств, в том числе и Амины Окуевой.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
«Злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора компании „Caparol“, которое произошло в 2016 году на Васильковщине, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена — в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой», — говорится в сообщении.
Задержанного подозревают в убийстве столичного предпринимателя. По данным полиции, в январе 2014 года на территории гаражного кооператива «Бакинский» в Киеве в легковушке работники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и экспертиз были выявлены неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства.
Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как сообщалось, 12 января в правоохранительных органах заявили о задержании подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков заявил, что ДНК задержанного совпадает с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.
По данным работников правоохранительных органов, задержанный является членом преступной группировки, подозреваемой в ряде заказных убийств. Всего в преступную группу входило семь человек, часть из них задержали в сентябре 2019 года.
Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, ее муж с ранениями был госпитализирован.
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