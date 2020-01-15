Войти
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
мирный процесс
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
Путин заявил, что РФ обогнала все страны мира в сфере вооружений
соседи
Путин заявил, что РФ обогнала все страны мира в сфере вооружений

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Задержали еще одного члена группы, причастной к убийству Окуевой

197
Задержали еще одного члена группы, причастной к убийству Окуевой

Полиция задержала еще одного члена преступной группы, которая подозревается в совершении резонансных убийств, в том числе и Амины Окуевой.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

«Злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора компании „Caparol“, которое произошло в 2016 году на Васильковщине, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена — в январе прошлого года. Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой», — говорится в сообщении.

Задержанного подозревают в убийстве столичного предпринимателя. По данным полиции, в январе 2014 года на территории гаражного кооператива «Бакинский» в Киеве в легковушке работники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и экспертиз были выявлены неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, 12 января в правоохранительных органах заявили о задержании подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков заявил, что ДНК задержанного совпадает с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Читайте также: Разоблачена масштабная схема в налоговой, у Варланова идут обыски

По данным работников правоохранительных органов, задержанный является членом преступной группировки, подозреваемой в ряде заказных убийств. Всего в преступную группу входило семь человек, часть из них задержали в сентябре 2019 года.

Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, ее муж с ранениями был госпитализирован.

полиция, Амина Окуева
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016