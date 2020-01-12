Глава Нацполиции сообщил о задержании организатора убийства Окуевой

В воскресенье полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.
По словам Клименко, члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.
Часть из них разоблачили ранее, а в воскресенье оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.
«В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», — приводятся его слова на сайте органа.
Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.
В настоящее время проводятся следственные действия, а также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
Напомним, что 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
Амина Окуева участвовала в Майдане и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».
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